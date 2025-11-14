Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает четырёх нападающих на замену Левандовскому

«Барселона» рассматривает четырёх нападающих на замену Левандовскому
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» рассматривает четырёх форвардов, которые могут заменить польского нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского, чей контракт истекает летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, главным кандитом на замену поляку остаётся игрок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. В нынешнем сезоне аргентинец в 15 матчах за клуб во всех турнирах набрал 9+4 по системе «гол+пас». Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн также находится в спике каталонцев, так как летом в контакте англичанина начнёт действовать пункт об отступных в размере € 65 млн. Он забил 22 гола за 16 игр со старта сезоне.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси и футболист «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг фигурируют в шорт-листе действующих победителей Ла Лиги как более дешёвая опция замены Левандовского.

Материалы по теме
«Барселона» хочет приобрести Гарри Кейна на замену Левандовскому
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android