«Барселона» рассматривает четырёх нападающих на замену Левандовскому

«Барселона» рассматривает четырёх форвардов, которые могут заменить польского нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского, чей контракт истекает летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, главным кандитом на замену поляку остаётся игрок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. В нынешнем сезоне аргентинец в 15 матчах за клуб во всех турнирах набрал 9+4 по системе «гол+пас». Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн также находится в спике каталонцев, так как летом в контакте англичанина начнёт действовать пункт об отступных в размере € 65 млн. Он забил 22 гола за 16 игр со старта сезоне.

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси и футболист «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг фигурируют в шорт-листе действующих победителей Ла Лиги как более дешёвая опция замены Левандовского.