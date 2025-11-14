Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: когда приглашали в Турцию, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках»

Юран: когда приглашали в Турцию, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран ответил, как ему работалось в этой турецкой команде.

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Сообщалось, что тренерскому штабу и игрокам не выплачивали зарплату.

– Как тебе работалось в «Серикспоре»?
– Честно скажу, что приобрёл многое в спортивной составляющей. Понятно, когда приглашали туда, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках».

– Интуиция подсказывала?
– Нет. У нас состоялся разговор, там было заверение, что всё будет хорошо, это не обсуждается. Было опасение, потому что один раз человек сделал, второй раз сделал, он и третий, четвёртый, пятый сделает. Больше двигала спортивная составляющая. Дальнее зарубежье, Турция, — сказал Юран в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Химки» не получили лицензию для участия в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Подмосковный клуб подал апелляцию, которая не была удовлетворена. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

Материалы по теме
Юран — о голе Перу в ворота Сафонова: не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android