Юран: когда приглашали в Турцию, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках»

Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран ответил, как ему работалось в этой турецкой команде.
Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Сообщалось, что тренерскому штабу и игрокам не выплачивали зарплату.
– Как тебе работалось в «Серикспоре»?
– Честно скажу, что приобрёл многое в спортивной составляющей. Понятно, когда приглашали туда, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках».
– Интуиция подсказывала?
– Нет. У нас состоялся разговор, там было заверение, что всё будет хорошо, это не обсуждается. Было опасение, потому что один раз человек сделал, второй раз сделал, он и третий, четвёртый, пятый сделает. Больше двигала спортивная составляющая. Дальнее зарубежье, Турция, — сказал Юран в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».
Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Химки» не получили лицензию для участия в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Подмосковный клуб подал апелляцию, которая не была удовлетворена. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.
Российские футболисты за рубежом: