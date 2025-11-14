Коул — о Холанде: не уверен, что он является лучшим нападающим Премьер-лиги

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Он невероятен. Я искренне верю, что «Манчестер Сити» будет очень трудно забивать голы, если Холанд получит травму. В том, что он делает, Эрлинг феноменален. Как завершитель атак, не думаю, что видел кого-то лучше него. Но не уверен, что он является лучшим нападающим Премьер-лиги. По количеству забитых мячей и по своим достижениям он, безусловно, один из лучших, но когда речь идёт о лучшем, есть и другие», — приводит слова Коула Sky Sports.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу.