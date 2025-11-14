CIES выпустил рейтинг футболистов, которые должны получать самую высокую зарплату

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил игроков, которые должны получать самую высокую зарплату, согласно статистической модели, учитывающей результаты за последний год. Среди них: время на поле, уровень игры, частота выходов в стартовом составе и основная позиция. Рейтинг возглавил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе с зарплатой в € 22,8 млн.
Топ-10 футболистов, заслуживших самую высокую зарплату:
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) – € 22,8 млн.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – € 17,9 млн.
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) – € 17,5 млн.
- Жоау Невеш («ПСЖ») – € 17,3 млн.
- Доминик Собослаи («Ливерпуль») – € 17,1 млн.
- Усман Дембеле («ПСЖ») – € 16,9 млн.
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) – € 16,9 млн.
- Лаутаро Мартинес («Интер») – € 16,7 млн.
- Ламин Ямаль («Барселона») – € 16,7 млн.
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – € 16,2 млн.
Отметим, 11-е место рейтинга занял вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, который мог бы получать схожую зарплату с крайний нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором – € 16,2 млн.