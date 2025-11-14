Кантона раскритиковал совладельца «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона в критической форме высказался о совладельце клуба Джиме Рэтклиффе из-за отказа поддержать француза в реорганизации команды.

«У меня много других увлечений и проектов, но я подумал, что на два—три года мог бы отложить их в сторону и попытаться что-то дать клубу, который дал мне всё. Но Рэтклифф не проявил к этому интереса. Сэр Алекс Фергюсон создал стиль прекрасного атакующего футбола, который новые владельцы должны были использовать. Вместо этого они его разрушили», — приводит слова Кантона The Sun.

После 11 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.