Вратарь «Ман Сити» Траффорд может покинуть клуб спустя полгода после возвращения — MEN

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может покинуть команду в зимнее трансферное окно, чтобы получать больше игровой практики. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, не исключено, что 23-летний голкипер уйдёт из «Манчестер Сити» в попытке заслужить место в составе сборной Англии и поехать на чемпионат мира 2026 года.

Траффорд является воспитанником «горожан». Футболист вернулся в клуб минувшим летом, перейдя из «Бёрнли». Вратарь потерял место в основном составе после прихода в команду Джанлуиджи Доннаруммы. В нынешнем сезоне Траффорд принял участие в трёх матчах чемпионата Англии.

