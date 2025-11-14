Месси одним предложением отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Анголой

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы «альбиселесте» в товарищеском матче с Анголой со счётом 2:0. В этой игре 38-летний футболист отметился голом и результативной передачей.

«Горжусь тем, что продолжаю представлять свою страну и защищать сине-белые цвета», — написал Месси.

Всего за сборную Аргентины нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился 115 голами и 64 результативными передачами.

Ранее подопечные Лионеля Скалони квалифицировались на чемпионат мира 2026 года. После 18 туров отборочного соревнования они набрали 38 очков и заняли первое место.

