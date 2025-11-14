В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Квинси Промеса

Апелляционный суд Амстердама рассмотрит запрос защиты об отмене или приостановлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса на заседании 23 декабря, сообщает ТАСС.

«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — уточняет пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

Нападающий был взят под стражу в июне 2025 года в Дубае. Вскоре он был экстрадирован в Нидерланды, куда, как сообщалось, был отправлен на чартерном частном самолёте. Суммарно Промес приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.