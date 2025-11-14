Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В мадридском «Реале» выразили соболезнования после смерти тренера Хавьера Аскаргорты

В мадридском «Реале» выразили соболезнования после смерти испанского тренера Хавьера Аскаргорты. Специалист за свою карьеру возглавлял ряд клубов из Испании, Японии и Боливии, среди которых выделяются «Севилья», «Эспаньол» и «Вальядолид».

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хавьера Аскаргорты, одного из величайших тренеров в истории испанского и международного футбола.

«Реал» Мадрид выражает соболезнования его семье, всем близким и всем клубам, с которыми он был связан.

Аскаргорта был директором международных спортивных школ «Реал» Мадрид с 2003 по 2005 год.

За свою обширную тренерскую карьеру он руководил многочисленными командами в Испании, Боливии, Чили, Японии и Мексике. Он также тренировал национальные сборные Боливии и Чили.

Хавьер Аскаргорта скончался в возрасте 72 лет. Упокой Господь его душу», – сообщает «Реал» Мадрид на своём официальном сайте.