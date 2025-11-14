Скидки
В мадридском «Реале» выразили соболезнования после смерти тренера Хавьера Аскаргорты

Аудио-версия:
В мадридском «Реале» выразили соболезнования после смерти испанского тренера Хавьера Аскаргорты. Специалист за свою карьеру возглавлял ряд клубов из Испании, Японии и Боливии, среди которых выделяются «Севилья», «Эспаньол» и «Вальядолид».

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и Совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хавьера Аскаргорты, одного из величайших тренеров в истории испанского и международного футбола.

«Реал» Мадрид выражает соболезнования его семье, всем близким и всем клубам, с которыми он был связан.

Аскаргорта был директором международных спортивных школ «Реал» Мадрид с 2003 по 2005 год.

За свою обширную тренерскую карьеру он руководил многочисленными командами в Испании, Боливии, Чили, Японии и Мексике. Он также тренировал национальные сборные Боливии и Чили.

Хавьер Аскаргорта скончался в возрасте 72 лет. Упокой Господь его душу», – сообщает «Реал» Мадрид на своём официальном сайте.

Чёрный день для балканского футбола. Тренер сербской Суперлиги умер прямо во время матча
Чёрный день для балканского футбола. Тренер сербской Суперлиги умер прямо во время матча
