Онопко считает, что уровень сборной России не упал, несмотря на отсутствие официальных игр

Тренер сборной России Виктор Онопко высказал мнение, что уровень национальной команды не снизился, несмотря на её неучастие в международных турнирах.

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, подтверждается, что у нас всё хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — сказал Онопко в программе «РецепТура» на канале «Матч Премьер».

В субботу, 15 ноября, сборная России встретится с Чили в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Как сборная России играет при Карпине: