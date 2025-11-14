Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онопко считает, что уровень сборной России не упал, несмотря на отсутствие официальных игр

Онопко считает, что уровень сборной России не упал, несмотря на отсутствие официальных игр
Комментарии

Тренер сборной России Виктор Онопко высказал мнение, что уровень национальной команды не снизился, несмотря на её неучастие в международных турнирах.

«Без сомнения, наш чемпионат очень интересный и сильный. Хорошее сравнение — это когда футболисты приезжают в сборную. Когда мы играем против других сборных, подтверждается, что у нас всё хорошо в футболе. С нами хотят играть, нас любят не только в России, но и в Европе и мире», — сказал Онопко в программе «РецепТура» на канале «Матч Премьер».

В субботу, 15 ноября, сборная России встретится с Чили в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
Онопко ответил, могут ли Осипенко и Дивеев усилить «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android