Флорентино Перес намерен покинуть пост президента «Реала» в 2026 году — Альварес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен покинуть занимаемую должность в следующем году, при том условии, что срок полномочий 78-летнего функционера рассчитан до 2028 года. Об этом сообщает журналист Пепе Альварес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Перес хотел бы видеть упорядоченную процедуру передачи власти, независимо от того, поддерживают ли в «Реале» референдум или нет.

Испанский предприниматель занимал должность президента «Королевского клуба» с 2000 по 2006 год. В 2009 году он вновь вернулся на этот пост. При правлении Переса «сливочные» выиграли 37 трофеев, в том числе семь раз Лигу чемпионов.

