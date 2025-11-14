В Англии объявили, кто из игроков сборной не поедет на матч отбора ЧМ-2026 в Албанию

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи покинул расположение сборной Англии и не примет участие в матче 10-го тура квалификации ЧМ-2026 с Албанией. Встреча пройдёт в воскресенье, 16 ноября, на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания).

«Марк Гехи из «Кристал Пэлас» покинул расположение сборной Англии и не поедет в Албанию на отборочный матч чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в воскресенье.

На этой неделе защитник присоединился к «трем львам» на тренировочной базе «Тоттенхэм Хотспур», но вернулся в свой клуб, чтобы продолжить реабилитацию. Томас Тухель будет готовиться к поездке в Тирану с командой из 24 человек», – сообщает официальный сайт английской сборной.

Англия находится на первой строчке группы K отбора на чемпионат мира 2026 года, заработав 21 очко. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.