Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Де Лаурентис — о травмах игроков в матчах сборных: так продолжаться не может

Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о травмах, которые футболисты получают в матчах за национальные команды своих стран.

«Я плачу футболистам зарплату, а потом они уезжают в сборную и возвращаются травмированными. Ррахмани вернулся с травмой, Ангисса тоже травмирован. Так продолжаться не может. Нам нужно сократить количество команд и матчей, избегать постоянных перерывов и сконцентрировать международные матчи в одном периоде», — приводит слова Де Лаурентиса итальянский журналист Николо Шира на своей странице в социальной сети Х.

После 11 матчей итальянской серии А «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Комментарии
