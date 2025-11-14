Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Анголой в товарищеском матче

Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Анголой в товарищеском матче
Комментарии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после товарищеского матча с национальной командой Анголы. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43'     0:2 Месси – 82'    

«Всегда учишься, когда играешь против соперников, которых не очень хорошо знаешь, но которые физически так же сильны, как сборная Анголы. Это было хорошее испытание; у них быстрые игроки. Думаю, мы справились с задачей, хотя порой могли сыграть лучше.

Мы старались играть в полную силу, и я также поздравляю наших соперников с хорошей игрой. Знаю, что эта страна радуется нашим успехам, мы очень благодарны им за оказанный нам приём», – приводит слова Скалони официальный аккаунт Аргентины в соцсети X.

Материалы по теме
Гол+пас 38-летнего Месси помогли сборной Аргентины победить Анголу в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android