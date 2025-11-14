Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Анголой в товарищеском матче

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после товарищеского матча с национальной командой Анголы. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

«Всегда учишься, когда играешь против соперников, которых не очень хорошо знаешь, но которые физически так же сильны, как сборная Анголы. Это было хорошее испытание; у них быстрые игроки. Думаю, мы справились с задачей, хотя порой могли сыграть лучше.

Мы старались играть в полную силу, и я также поздравляю наших соперников с хорошей игрой. Знаю, что эта страна радуется нашим успехам, мы очень благодарны им за оказанный нам приём», – приводит слова Скалони официальный аккаунт Аргентины в соцсети X.