Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Анголой в товарищеском матче
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после товарищеского матча с национальной командой Анголы. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43' 0:2 Месси – 82'
«Всегда учишься, когда играешь против соперников, которых не очень хорошо знаешь, но которые физически так же сильны, как сборная Анголы. Это было хорошее испытание; у них быстрые игроки. Думаю, мы справились с задачей, хотя порой могли сыграть лучше.
Мы старались играть в полную силу, и я также поздравляю наших соперников с хорошей игрой. Знаю, что эта страна радуется нашим успехам, мы очень благодарны им за оказанный нам приём», – приводит слова Скалони официальный аккаунт Аргентины в соцсети X.
