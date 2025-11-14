«Роналду должно быть стыдно». В Португалии отреагировали на удаление капитана сборной

Португальская спортивная газета A Bola выпустила статью с названием «Роналду должно быть стыдно» после удаления нападающего и капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду на 59-й минуте матча с Ирландией (2:0) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Сделанное капитаном прискорбно. Он показал не только агрессию, но и что может выйти из себя в момент разочарования.

Хуже всего была его реакция, весь этот фарс: от крика, как будто сигнализирующего, что ударенный Роналду ирландец, притворялся, до его киваний головой, словно он не понимал, что происходит. Также его аплодисменты публике, как будто бы его удалили несправедливо», — написано в статье.

Изначально судья показал 40-летнему футболисту жёлтую карточку за удар локтем по спине защитника Дара О'Ши, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр встречи удалил игрока.

