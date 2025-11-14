Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Челси» Оскар раздумывает о завершении карьеры после госпитализации

Комментарии

Бывший футболист лондонского «Челси» Оскар, на данный момент выступающий за «Сан-Паулу», задумался о завершении карьеры после госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Globo.

По информации издания, проблема с сердцем не представляет угрозы для жизни бразильца и может быть решена с помощью медикаментозного лечения. В свои 34 года он вместе с семьёй обсуждает, стоит ли объявлять о завершении карьеры или продолжить играть в футбол. Наиболее вероятным является уход из профессионального спорта.

Напомним, проблемы со здоровьем полузащитника были обнаружены в ходе планового медицинского осмотра. В какой-то момент Оскар потерял сознание во время выполнения физических упражнений и не приходил в себя около двух минут.

За свою футбольную карьеру Оскар, которому сейчас 34 года, выступал за такие команды, как «Интернасьонал», «Шанхай Порт» и «Челси», в составе последнего он становился чемпионом Англии. С 3 января 2025 года футболист является игроком «Сан-Паулу», его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.

