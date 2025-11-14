Президент Анголы вручил Месси трофей после победы сборной Аргентины в товарищеском матче

Президент Анголы Жуан Лоренсу вручил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси специальный трофей, посвящённый 50-летию независимости этого африканского государства. Футболист получил награду после очного товарищеского матча команд, в котором «альбиселесте» одержала победу со счётом 2:0.

На 43-й минуте форвард Лаутаро Мартинес открыл счёт с передачи 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте Месси забил гол, а Лаутаро выступил в качестве ассистента.

Всего за сборную Аргентины 38-летний нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 115 голами и 64 результативными передачами.

