Президент Анголы вручил Месси трофей после победы сборной Аргентины в товарищеском матче
Президент Анголы Жуан Лоренсу вручил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси специальный трофей, посвящённый 50-летию независимости этого африканского государства. Футболист получил награду после очного товарищеского матча команд, в котором «альбиселесте» одержала победу со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43' 0:2 Месси – 82'
На 43-й минуте форвард Лаутаро Мартинес открыл счёт с передачи 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте Месси забил гол, а Лаутаро выступил в качестве ассистента.
Всего за сборную Аргентины 38-летний нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 115 голами и 64 результативными передачами.
