Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Президент Анголы вручил Месси трофей после победы сборной Аргентины в товарищеском матче

Президент Анголы Жуан Лоренсу вручил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси специальный трофей, посвящённый 50-летию независимости этого африканского государства. Футболист получил награду после очного товарищеского матча команд, в котором «альбиселесте» одержала победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43'     0:2 Месси – 82'    

На 43-й минуте форвард Лаутаро Мартинес открыл счёт с передачи 38-летнего нападающего Лионеля Месси. На 82-й минуте Месси забил гол, а Лаутаро выступил в качестве ассистента.

Всего за сборную Аргентины 38-летний нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 115 голами и 64 результативными передачами.

Месси одним предложением отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Анголой

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Новости. Футбол
