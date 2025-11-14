Скидки
Юран: в «Серик Беледиеспор» находился с июня, но зарплату получил только за два месяца

Аудио-версия:
Бывший главный тренер ФК «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о задержках зарплаты, с которыми он и футболисты столкнулись в турецком клубе.

– Что случилось, почему вернулись?
– В конце сентября — начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Сказал им немного потерпеть, договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось три — четыре месяца.

– Сколько вы там провели времени?
– С июня. Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

– Если нет, пойдёте разбираться?
– Да, с клубом. Я же с ним подписывал контракт, — сказал Юран в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 11 матчей в Первой лиге Турции, где три раза победила, четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

