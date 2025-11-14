Пулишич: сейчас я просто хочу иметь достаточно времени, чтобы восстановиться после травмы

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич высказался о процессе восстановления после травмы.

«Сейчас просто хочу иметь достаточно времени, чтобы восстановиться после травмы. Когда происходят такие вещи, думаешь: «Почему сейчас?» Особенно после такого удачного начала сезона. Если смотреть на это позитивно, мне повезло, что я отсутствовал всего пару недель», — приводит слова Пулишича Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Перед товарищеским матчем сборной США с командой Эквадора, состоявшимся 11 октября, футболист жаловался на боль в голеностопе, но главный тренер Маурисио Почеттино всё же выпустил его во второй встрече с Австралией (15 октября). После этого обследование выявило травму подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Пулишич провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.