ESPN опубликовал список худших летних трансферов в Европе
ESPN опубликовал рейтинг худших летних трансферов в Европе, отдав первое место переходу нападающего Йоана Виссы из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 57,7 млн. Игрок сборной Демократической Республики Конго до сих пор не дебютировал за клуб.
Полностью топ-10 худших трансферов летнего межсезонья в Европе выглядит следующим образом:
- Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 57,7 млн.
- Джованни Леони – из «Пармы» в «Ливерпуль» за € 31 млн.
- Харалампос Костулас – из «Олимпиакоса» в «Брайтон» за € 30 млн.
- Ардон Яшари – из «Брюгге» в «Милан» за € 36 млн.
- Дариу Эсугу – из «Спортинга» в «Челси» за € 22,7 млн.
- Тайлер Диблинг – из «Саутгемптона» в «Эвертон» за € 40,5 млн.
- Омари Хатчинсон – из «Ипсвича» в «Ноттингем Форест» за € 40 млн.
- Фабиу Силва – из «Вулверхэмптона» в «Боруссию» Д за € 22,5 млн.
- Арно Калимуэндо – из «Ренна» в «Ноттингем Форест» за € 30 млн.
- Бен Доук – из «Ливерпуля» в «Борнмут» за € 23,1 млн.
