ESPN опубликовал список худших летних трансферов в Европе

ESPN опубликовал рейтинг худших летних трансферов в Европе, отдав первое место переходу нападающего Йоана Виссы из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 57,7 млн. Игрок сборной Демократической Республики Конго до сих пор не дебютировал за клуб.

Полностью топ-10 худших трансферов летнего межсезонья в Европе выглядит следующим образом: