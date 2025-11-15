Скидки
ESPN опубликовал список худших летних трансферов в Европе

ESPN опубликовал список худших летних трансферов в Европе
Аудио-версия:
ESPN опубликовал рейтинг худших летних трансферов в Европе, отдав первое место переходу нападающего Йоана Виссы из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 57,7 млн. Игрок сборной Демократической Республики Конго до сих пор не дебютировал за клуб.

Полностью топ-10 худших трансферов летнего межсезонья в Европе выглядит следующим образом:

  1. Йоан Висса – из «Брентфорда» в «Ньюкасл» за € 57,7 млн.
  2. Джованни Леони – из «Пармы» в «Ливерпуль» за € 31 млн.
  3. Харалампос Костулас – из «Олимпиакоса» в «Брайтон» за € 30 млн.
  4. Ардон Яшари – из «Брюгге» в «Милан» за € 36 млн.
  5. Дариу Эсугу – из «Спортинга» в «Челси» за € 22,7 млн.
  6. Тайлер Диблинг – из «Саутгемптона» в «Эвертон» за € 40,5 млн.
  7. Омари Хатчинсон – из «Ипсвича» в «Ноттингем Форест» за € 40 млн.
  8. Фабиу Силва – из «Вулверхэмптона» в «Боруссию» Д за € 22,5 млн.
  9. Арно Калимуэндо – из «Ренна» в «Ноттингем Форест» за € 30 млн.
  10. Бен Доук – из «Ливерпуля» в «Борнмут» за € 23,1 млн.
