Пулишич — о «Милане»: определённо, наша цель — выиграть скудетто
27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич высказался о перспективах и амбициях клуба в нынешнем сезоне.
«Определённо, наша цель — выиграть скудетто. Не хочу думать, что будет, если его не выиграем. Бывали годы, когда я ничего не выигрывал, но мы всё равно хорошо выступали. Когда выигрываешь трофеи, вся проделанная тобой работа окупается», — приводит слова Пулишича Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
После 11 туров итальянской Серии А «Милан» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате миланский «Интер», у которого 24 очка. В следующем туре этим командам предстоит встретиться между собой.
