Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пулишич — о «Милане»: определённо, наша цель — выиграть скудетто

Пулишич — о «Милане»: определённо, наша цель — выиграть скудетто
Комментарии

27-летний нападающий «Милана» Кристиан Пулишич высказался о перспективах и амбициях клуба в нынешнем сезоне.

«Определённо, наша цель — выиграть скудетто. Не хочу думать, что будет, если его не выиграем. Бывали годы, когда я ничего не выигрывал, но мы всё равно хорошо выступали. Когда выигрываешь трофеи, вся проделанная тобой работа окупается», — приводит слова Пулишича Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После 11 туров итальянской Серии А «Милан» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате миланский «Интер», у которого 24 очка. В следующем туре этим командам предстоит встретиться между собой.

Италия — Серия А . 12-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Пулишич: сейчас я просто хочу иметь достаточно времени, чтобы восстановиться после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android