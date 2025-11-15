Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 14 ноября, календарь, таблица

Сегодня, 14 ноября, состоялись шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 14 ноября:

Финляндия – Мальта – 0:1;

Хорватия – Фарерские острова – 3:1;

Гибралтар – Черногория – 1:2;

Польша – Нидерланды – 1:1;

Люксембург – Германия – 0:2;

Словакия – Северная Ирландия – 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).