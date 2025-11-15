Месси забил 29 голов и отдал 17 передач в 26 матчах с момента своего 38-летия
Поделиться
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметился 29 голами и 17 результативными передачами с тех пор, как ему исполнилось 38 лет (24 июня 2025 года).
В пятницу, 14 ноября, футболист забил гол и сделал ассист в товарищеском матче Аргентины с Анголой (2:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43' 0:2 Месси – 82'
Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился 76 голами и 38 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
Материалы по теме
Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
00:47
-
00:45
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:16
-
00:02
-
00:00
- 14 ноября 2025
-
23:55
-
23:43
-
23:41
-
23:35
-
23:31
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:45
-
22:41
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:45
-
21:44
-
21:24
-
21:21
-
21:03