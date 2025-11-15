Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси забил 29 голов и отдал 17 передач в 26 матчах с момента своего 38-летия

Месси забил 29 голов и отдал 17 передач в 26 матчах с момента своего 38-летия
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметился 29 голами и 17 результативными передачами с тех пор, как ему исполнилось 38 лет (24 июня 2025 года).

В пятницу, 14 ноября, футболист забил гол и сделал ассист в товарищеском матче Аргентины с Анголой (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ангола
Окончен
0 : 2
Аргентина
0:1 Мартинес – 43'     0:2 Месси – 82'    

Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился 76 голами и 38 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Фото
Президент Анголы вручил Месси трофей после победы сборной Аргентины в товарищеском матче

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android