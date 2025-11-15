Месси забил 29 голов и отдал 17 передач в 26 матчах с момента своего 38-летия

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметился 29 голами и 17 результативными передачами с тех пор, как ему исполнилось 38 лет (24 июня 2025 года).

В пятницу, 14 ноября, футболист забил гол и сделал ассист в товарищеском матче Аргентины с Анголой (2:0).

Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, в которых отметился 76 голами и 38 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

