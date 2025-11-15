Скидки
Экс-спортдиректор «Барселоны»: Неймар сразу пожалел о переходе в «ПСЖ», он хотел обратно

Аудио-версия:
Бывший спортивный директор и член правления «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал, что нападающий Неймар хотел вернуться в каталонский клуб после перехода в «ПСЖ» в 2017 году

– Больше всего меня поразило, что после ухода из «Барселоны» Неймар попросился вернуться. Он сразу же пожалел о переходе.

– Переходе в Париж?
– Да, Месси и Суарес приложили немало усилий, чтобы бразилец вернулся.

– И почему он не вернулся?
– Мы пришли к соглашению, которое было довольно хорошим, на мой взгляд. Но в конечном итоге было принято решение отказаться от него. Неймар был единственным игроком, по которому «ПСЖ» сделал нам предложение, — приводит слова Бордаса Sport.es.

Бразильский нападающий выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

