Главная Футбол Новости

Польша — Нидерланды, результат матча 14 ноября 2025, счет 1:1, 9-й тур отбора ЧМ-2026

Нидерланды и Польша сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польша и Нидерланды. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Каминьский – 43'     1:1 Депай – 47'    

Первый гол в игре забил Якуб Каминьский. Хавбек хозяев поля отличился в конце первого тайма на 43-й минуте с передачи Роберта Левандовского. В начале второго тайма на 47-й минуте нападающий нидерландов Мемфис Депай сравнял счёт.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав 17 очков.

