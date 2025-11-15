Нидерланды и Польша сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польша и Нидерланды. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в игре забил Якуб Каминьский. Хавбек хозяев поля отличился в конце первого тайма на 43-й минуте с передачи Роберта Левандовского. В начале второго тайма на 47-й минуте нападающий нидерландов Мемфис Депай сравнял счёт.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав 17 очков.