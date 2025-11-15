Гол экс-игрока ЦСКА Влашича помог Хорватии обыграть Фарерские острова и выйти на ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Хорватии и Фарерских островов. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Геза Давид Тури на 16-й минуте встречи. Хорватия смогла сравнять счёт усилиями защитника Йошко Гвардиола на 23-й минуте. Во втором тайме нападающий хозяев поля Петар Муса вывел свою команду вперёд. Бывший игрок московского ЦСКА Никола Влашич отличился на 70-й минуте и установил окончательный счёт в матче – 3:1.

Сборная Фарерских островов занимает третье место в турнирной таблице группы L. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. Хорватия находятся на первой строчке, заработав 19 очков в семи встречах. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 благодаря этой победе.