Футбол Новости

Юран высказал позицию по возможному увольнению Карпина из «Динамо»

Российский тренер Сергей Юран ответил, верит ли он, что Валерия Карпина, который возглавляет московское «Динамо», могут уволить в ходе нынешнего сезона. После 15 туров Мир РПЛ бело-голубые набрали 17 очков и занимают 10-е место.

«Там есть тренер. Он работает — и точка. Будет заявление от генерального директора или спонсора, тогда можно обсуждать. Сейчас это бестолковщина. У нас есть пословица: «Подписываешь контракт — готовься к увольнению», — сказал Юран в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжает возглавлять российскую национальную команду.

Юран: в «Серик Беледиеспор» находился с июня, но зарплату получил только за два месяца

Самая крупная победа «Динамо»:

