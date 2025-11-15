Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Люксембурга и Германии. Команды играли на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде на 49-й минуте. На 69-й минуте футболист оформил дубль.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы А с 12 очками за четыре матча. Люксембург находится на четвёртой строчке, в активе национальной команды нет набранных очков.