Главная Футбол Новости

Люксембург — Германия, результат матча 14 ноября 2025, счет 0:2, 5-й тур группы А отбора на ЧМ-2026

Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Люксембурга и Германии. Команды играли на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вольтемаде – 49'     0:2 Вольтемаде – 69'    

Первый мяч в игре забил нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде на 49-й минуте. На 69-й минуте футболист оформил дубль.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы А с 12 очками за четыре матча. Люксембург находится на четвёртой строчке, в активе национальной команды нет набранных очков.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
