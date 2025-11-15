Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» и «Реал» могут побороться за Смита из «Аз Алкмар» стоимостью £ 20 млн — DM

«Бавария» и «Реал» могут побороться за Смита из «Аз Алкмар» стоимостью £ 20 млн — DM
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за 19-летним полузащитником «Аз Алкмар» Кесом Смитом. «Ньюкасл» также готов побороться с европейскими грандами за нидерландского футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Смит может покинуть «Аз Алкмар» в 2026 году, если за его переход заплатят £ 20 млн (€ 22,6 млн).

Не исключено, что игрок выберет трансфер в «Ньюкасл», а не в более статусную команду, чтобы получать необходимое количество игрового времени.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Флорентино Перес намерен покинуть пост президента «Реала» в 2026 году — Альварес

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android