«Бавария» и «Реал» могут побороться за Смита из «Аз Алкмар» стоимостью £ 20 млн — DM

Мадридский «Реал», «Бавария» и дортмундская «Боруссия» следят за 19-летним полузащитником «Аз Алкмар» Кесом Смитом. «Ньюкасл» также готов побороться с европейскими грандами за нидерландского футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Смит может покинуть «Аз Алкмар» в 2026 году, если за его переход заплатят £ 20 млн (€ 22,6 млн).

Не исключено, что игрок выберет трансфер в «Ньюкасл», а не в более статусную команду, чтобы получать необходимое количество игрового времени.

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

