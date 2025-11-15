Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может пятый раз сыграть на чемпионате мира

Комментарии

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич может сыграть на пятом чемпионате мира. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике благодаря победе над Фарерскими островами в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
0:1 Тури – 16'     1:1 Гвардиол – 23'     2:1 Муса – 57'     3:1 Влашич – 70'    

Впервые хавбек «Милана» принял участие в финальной части чемпионата мира в 2006 году в возрасте 20 лет. В 2010 году Хорватия не смогла пройти отбор на первенство планеты, но в 2018 и 2022 году балканская сборная доходила до финала и полуфинала турнира, завоевав серебряные и бронзовые медали.

В составе национальной команды Лука Модрич провёл 190 матчей, являясь рекордсменом по этому показателю.

Гол экс-игрока ЦСКА Влашича помог Хорватии обыграть Фарерские острова и выйти на ЧМ-2026
