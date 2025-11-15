Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может пятый раз сыграть на чемпионате мира

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич может сыграть на пятом чемпионате мира. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике благодаря победе над Фарерскими островами в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации со счётом 3:1.

Впервые хавбек «Милана» принял участие в финальной части чемпионата мира в 2006 году в возрасте 20 лет. В 2010 году Хорватия не смогла пройти отбор на первенство планеты, но в 2018 и 2022 году балканская сборная доходила до финала и полуфинала турнира, завоевав серебряные и бронзовые медали.

В составе национальной команды Лука Модрич провёл 190 матчей, являясь рекордсменом по этому показателю.