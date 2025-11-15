«Не могу сказать, что это потеря». Карпин — об отсутствии ключевых игроков в матче с Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался про отсутствие в матче с Чили Максима Осипенко и полузащитника Алексея Миранчука.

«Не могу сказать, что это потеря. Привезли сюда, чтобы посмотреть, кто у нас жив‑здоров, на всякий случай. Все, кто тренировались, могут принимать участие. Можем дать им паузу, нужды нет», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Товарищеский матч сборных России и Чили состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18:00 (мск).

12 ноября российская национальная команда провела товарищеский матч со сборной Перу. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.