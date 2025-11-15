Скидки
Юран раскрыл, какое у него было опасение перед назначением в турецкий «Серик»

Известный российский тренер Сергей Юран высказался об опасении перед назначением на пост главного тренера турецкого «Серика Беледиеспор».

— Приобрел многое в спортивной составляющей. Понятно, когда приглашали туда, было опасение, что случится такое же, как и в «Химках».

— Интуиция подсказывала?
— Нет. У нас состоялся разговор, там было заверение, что всё будет хорошо и это не обсуждается. Было опасение, потому что один раз человек сделал, второй раз сделал, он и третий, четвёртый, пятый сделает. Больше двигало спортивное составляющее. Дальнее зарубежье, Турция, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Официально он покинул свой пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала в турнирной таблице 13-е место из 20. Сейчас у команды 19 очков и 10-я строчка. Ранее российский специалист работал с подмосковными «Химками» и «Пари НН».

