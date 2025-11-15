Юран рассказал, сколько ему и игрокам в Турции не платили зарплату

Российский специалист Сергей Юран рассказал о проблеме с выплачиваем зарплаты во время работы в турецком «Серике Беледиеспор». Ранее турецкие СМИ сообщили, что «Серик» приобрел поддерживавший «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов.

— В конце сентября — начале октября футболисты уже не получали зарплаты и премии. Я их сдержал, потому что пришли португальцы и турки, они знакомы с подобной ситуацией. Я им сказал немного потерпеть, и мы договорились на три недели. Потом футболисты подошли и сказали, что не выйдут на тренировку. Я ответил, что с уважением отнесусь к их решению. Там уже накопилось 3–4 месяца.

— Сколько вы там провели времени?

— С июня. Получил зарплату только за два месяца. Завтра должна состояться первая выплата.

— Если нет, пойдёте разбираться?

— Да, с клубом. Я же с ним подписывал контракт, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Юран возглавил «Серик» летом и официально покинул пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второй дивизион Турции) при нём команда набрала 13 очков и занимала 13‑е место из 20. Сейчас у клуба 19 очков и 10‑я строчка. Ранее российский тренер работал с подмосковными «Химками» и «Пари НН».

