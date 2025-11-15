Главный тренер сборной Польши Ян Урбан отреагировал на ничью с Нидерландами
Главный тренер сборной Польши Ян Урбан прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Каминьский – 43' 1:1 Депай – 47'
«Я удовлетворён. По сравнению с первым матчем против Нидерландов мы лучше держали мяч и создали больше моментов. Пришлось сделать какие-то перестановки, потому что были травмы и дисквалификации, но игроки, которые пополнили состав, показали свой класс. Я очень рад», — приводит слова Урбана официальный сайт УЕФА.
Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав 17 очков.
