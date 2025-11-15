Главный тренер сборной Польши Ян Урбан отреагировал на ничью с Нидерландами

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан прокомментировал ничью с Нидерландами (1:1) в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Я удовлетворён. По сравнению с первым матчем против Нидерландов мы лучше держали мяч и создали больше моментов. Пришлось сделать какие-то перестановки, потому что были травмы и дисквалификации, но игроки, которые пополнили состав, показали свой класс. Я очень рад», — приводит слова Урбана официальный сайт УЕФА.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав 17 очков.