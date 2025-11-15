«Разочарования больше чем радости». Тренер сборной Нидерландов Куман — о матче с Польшей

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Разочарования больше чем радости, но, с другой стороны, мы сделали ещё один шаг в направлении чемпионата мира. Нелегко играть с командами, которые обороняются так глубоко. Нам надо было быть терпеливыми, следовало пытаться атаковать по-разному, но мы создали впереди недостаточно», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды находятся на первой строчке, заработав 17 очков.