Главная Футбол Новости

Йошко Гвардиол: приятно забить гол и отпраздновать его с партнерами по команде

Комментарии

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о своём забитом мяче в ворота национальной команды Фарерских островов в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
0:1 Тури – 16'     1:1 Гвардиол – 23'     2:1 Муса – 57'     3:1 Влашич – 70'    

«Я защитник, поэтому, конечно, приятно забить гол и отпраздновать его с партнерами по команде. Но честно говоря, я всегда предпочту не пропустить и сохранить ворота в неприкосновенности, чем забить самому», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

Сборная Хорватии находятся на первой строчке в группе L, имея в активе 19 очков в семи встречах. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 благодаря этой победе.

