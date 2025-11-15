Йошко Гвардиол: приятно забить гол и отпраздновать его с партнерами по команде

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о своём забитом мяче в ворота национальной команды Фарерских островов в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

«Я защитник, поэтому, конечно, приятно забить гол и отпраздновать его с партнерами по команде. Но честно говоря, я всегда предпочту не пропустить и сохранить ворота в неприкосновенности, чем забить самому», — приводит слова Гвардиола официальный сайт УЕФА.

Сборная Хорватии находятся на первой строчке в группе L, имея в активе 19 очков в семи встречах. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 благодаря этой победе.