«Почему такие вообще обсуждаются?» Семшов — о возможном назначении Юрича в «Спартак»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о слухах о возможном назначении хорватского специалиста Ивана Юрича главным тренером московского «Спартака».

«Почему вообще обсуждаются такие кандидатуры, как Юрич? Это странно. Пусть он уважаемый тренер, но давайте посмотрим его последние результаты. В «Роме» отработал несколько месяцев и был уволен. «Саутгемптон» отправил в Чемпионшип. В «Аталанте» продержался около полугода», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Юрич покинул пост главного тренера «Аталанты», который занял летом 2025 года. Отметим, на данный момент исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода Деяна Станковича является Вадим Романов, который входил в штаб сербского специалиста.

