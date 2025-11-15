Хорватский нападающий Петар Муса: мой первый гол за сборную кажется чем-то нереальным

Нападающий национальной команды Хорватии Петар Муса высказался о первом забитом мяче за сборную в матче 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Фарерскими островами. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.
«Я невероятно рад, что мы вышли на чемпионат мира. Ещё больше радует, что мы победили и взяли все три очка. Мой первый гол за сборную кажется чем-то нереальным. В четверг я прилетел в Хорватию, в пятницу получил вызов. Это неописуемое чувство, и я хочу поблагодарить тренера», — приводит слова Мусы официальный сайт УЕФА.
Сборная Хорватии находятся на первой строчке в группе L, имея в активе 19 очков в семи встречах. Команда Златко Далича вышла на ЧМ-2026 благодаря этой победе.
