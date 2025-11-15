Первый тренер Кержакова назвал трёх лучших российских футболистов. Аршавин не вошёл в топ

Василий Бутаков, первый тренер известного экс-форварда Александра Кержакова, в эфире шоу FonTour ответил на вопрос о трёх лучших российских футболистах, по его мнению, а также сделал выбор между Александром Мостовым и Андреем Аршавиным.

— Назовите топ-3 самых сильных игрока в истории российского футбола.

— Со «Спартака» — Цымбаларь и Хидиятуллин. И который в Испании играл

— Мостовой?

— Да, Мостовой.

— Кто для вас лучше Аршавин или Мостовой?

— Мостовой. Я понимаю, что Аршавин неплохой парень, но мне вот больше нравится Мостовой, — сказал Бутаков в эфире шоу FonTour на YouTube-канале Fonbet.

Кержаков в своей карьере играл «Динамо», «Зенит», «Севилью» и «Цюрих».

Материалы по теме Карпин прокомментировал новость, что Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам

Российские футболисты за рубежом: