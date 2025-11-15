Первый тренер Кержакова назвал двух действующих футболистов, которые ему нравятся

Василий Бутаков, первый тренер известного экс-форварда Александра Кержакова, в эфире шоу FonTour рассказал о двух футболистах из европейских чемпионатов, которые ему нравятся больше всего на данный момент.

«А больше всех мне кто нравится, знаешь? Иско и Бернарду Силва. На данном этапе мне нравятся два человека», — сказал Бутаков в эфире шоу FonTour на YouTube-канале Fonbet.

Иско 34 года. Он выступает за «Бетис» с лета 2023 года. В текущем сезоне испанец не принял участия в матчах, так как сломал малоберцовую кость в товарищеском матче во время предсезонки. В минувшем сезоне Иско принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

Силве 31 год. Он с 2017 года играет в составе «Манчестер Сити». В нынешней кампании на его счету 15 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

