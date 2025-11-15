Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Кержакова назвал двух действующих футболистов, которые ему нравятся

Первый тренер Кержакова назвал двух действующих футболистов, которые ему нравятся
Аудио-версия:
Комментарии

Василий Бутаков, первый тренер известного экс-форварда Александра Кержакова, в эфире шоу FonTour рассказал о двух футболистах из европейских чемпионатов, которые ему нравятся больше всего на данный момент.

«А больше всех мне кто нравится, знаешь? Иско и Бернарду Силва. На данном этапе мне нравятся два человека», — сказал Бутаков в эфире шоу FonTour на YouTube-канале Fonbet.

Иско 34 года. Он выступает за «Бетис» с лета 2023 года. В текущем сезоне испанец не принял участия в матчах, так как сломал малоберцовую кость в товарищеском матче во время предсезонки. В минувшем сезоне Иско принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

Силве 31 год. Он с 2017 года играет в составе «Манчестер Сити». В нынешней кампании на его счету 15 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

Материалы по теме
Первый тренер Кержакова назвал трёх лучших российских футболистов. Аршавин не вошёл в топ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android