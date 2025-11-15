Семшов назвал причину, по которой Карпин не вернётся в «Спартак» в ближайшее время

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о том, почему главный тренер бело-голубых Валерий Карпин не вернётся в московский «Спартак» в ближайшее время.

«Думаю, что появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода. «Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России «Динамо» под руководством Карпина набрало 17 очков и занимает девятое место. Ранее стало известно, что «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера и назначил исполняющим обязанности Вадима Романова. Карпин возглавлял красно-белых в период с 2009 по 2014 годы.

Самая крупная победа «Динамо»: