Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал причину, по которой Карпин не вернётся в «Спартак» в ближайшее время

Семшов назвал причину, по которой Карпин не вернётся в «Спартак» в ближайшее время
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов высказался о том, почему главный тренер бело-голубых Валерий Карпин не вернётся в московский «Спартак» в ближайшее время.

«Думаю, что появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода. «Динамо» Карпина показывает неплохой футбол, а по результатам есть большие вопросы к футболистам. Давайте спросим с них. С Карпина будем спрашивать уже в следующем сезоне», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей чемпионата России «Динамо» под руководством Карпина набрало 17 очков и занимает девятое место. Ранее стало известно, что «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера и назначил исполняющим обязанности Вадима Романова. Карпин возглавлял красно-белых в период с 2009 по 2014 годы.

Материалы по теме
«Почему такие вообще обсуждаются?» Семшов — о возможном назначении Юрича в «Спартак»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android