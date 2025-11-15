Скидки
Главная Футбол Новости

Первый тренер Кержакова сделал выбор между Месси, Роналду и Марадоной

Первый тренер Кержакова сделал выбор между Месси, Роналду и Марадоной
Комментарии

Василий Бутаков, первый тренер известного экс-форварда Александра Кержакова, в эфире шоу FonTour ответил на вопрос блица, сделав выбор между легендарными футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также между Месси и Диего Марадоной.

— Месси или Роналду?
— Месси.

— Месси или Марадона?
— Марадона, — сказал Бутаков в эфире шоу FonTour на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, у Лионеля Месси восемь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду пять, а у Марадоны – ни одного. Отметим, Диего Армандо не получал престижнейшую индивидуальную награду, так как до 1995 года журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы.

Первый тренер Кержакова назвал двух действующих футболистов, которые ему нравятся

Топ-5 легенд футбола:

