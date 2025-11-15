Первый тренер Кержакова сделал выбор между Месси, Роналду и Марадоной

Василий Бутаков, первый тренер известного экс-форварда Александра Кержакова, в эфире шоу FonTour ответил на вопрос блица, сделав выбор между легендарными футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также между Месси и Диего Марадоной.
— Месси или Роналду?
— Месси.
— Месси или Марадона?
— Марадона, — сказал Бутаков в эфире шоу FonTour на YouTube-канале Fonbet.
Напомним, у Лионеля Месси восемь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду пять, а у Марадоны – ни одного. Отметим, Диего Армандо не получал престижнейшую индивидуальную награду, так как до 1995 года журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы.