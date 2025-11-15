Скидки
Казахстан — Бельгия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кафанов ответил на вопрос о возможности замены вратаря по ходу матча с Чили

Кафанов ответил на вопрос о возможности замены вратаря по ходу матча с Чили
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможности сделать замену голкипера в товарищеском матче с Чили, чтобы обеспечить игровой практикой ещё одного вратаря по ходу одного сбора национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
— Надеемся, что, если у нас будет замена, которую мы сможем отдать вратарю, то мы, конечно, это сделаем.

— Кто у вас в приоритете? Мы подозреваем, что увидим Агкацева, кто второй?
— Это останется секретом. Мы хотим, чтобы оба вратаря были готовы. Если так случится, увидите, — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в игре с Перу все 90 минут провёл Матвей Сафонов. Позже россиянин покинул сбор и отправился в Париж. Товарищеский матч сборных России и Чили состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18:00 (мск).

Кафанов высказался о форме Сафонова на фоне 25 матчей подряд вне основы «ПСЖ»

Как сборная России играет при Карпине:

