Кафанов ответил на вопрос о возможности замены вратаря по ходу матча с Чили

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможности сделать замену голкипера в товарищеском матче с Чили, чтобы обеспечить игровой практикой ещё одного вратаря по ходу одного сбора национальной команды.

— Надеемся, что, если у нас будет замена, которую мы сможем отдать вратарю, то мы, конечно, это сделаем.

— Кто у вас в приоритете? Мы подозреваем, что увидим Агкацева, кто второй?

— Это останется секретом. Мы хотим, чтобы оба вратаря были готовы. Если так случится, увидите, — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в игре с Перу все 90 минут провёл Матвей Сафонов. Позже россиянин покинул сбор и отправился в Париж. Товарищеский матч сборных России и Чили состоится в субботу в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18:00 (мск).

