Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
В ночь с 14 на 15 ноября мск стал известен 30-й по счёту участник чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Им стала сборная Хорватии, которая на своём поле уверенно обыграла Фарерские острова (3:1) и досрочно обеспечила себе первое место в отборочной группе L УЕФА.
ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
0:1 Тури – 16' 1:1 Гвардиол – 23' 2:1 Муса – 57' 3:1 Влашич – 70'
Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция и Хорватия.
В розыгрыше остаётся ещё 18 путёвок на мундиаль.
