Килиан Мбаппе определил главную цель сборной Франции на ЧМ‑2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, после победы над Украиной (4:0) в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, высказался по поводу цели национальной команды на мировое первенство.

«Цель — не выйти в полуфинал. Цель — выиграть чемпионат мира. Чемпионат мира — мечта каждого. Все 48 команд приезжают, чтобы победить… Если мы вылетим в полуфинале, то нельзя будет говорить, что цель достигнута», — приводит слова Мбаппе RMC.

Сборная Франции заняла первое место в группе D, набрав 13 очков в пяти играх, и досрочно квалифицировалась в финальную стадию ЧМ-2026.