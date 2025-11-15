Ничья Нидерландов и Польши — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польша и Нидерланды. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч завершился вничью со счётом 1:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Каминьский – 43' 1:1 Депай – 47'
Забитыми мячами отметились хавбек хозяев Якуб Каминьский и нападающий гостей Мемфис Депай.
В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды расположились на первой строчке, имея в своём активе 17 очков.
