Главная Футбол Новости

Ничья Нидерландов и Польши — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026

Ничья Нидерландов и Польши — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польша и Нидерланды. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Каминьский – 43'     1:1 Депай – 47'    

Забитыми мячами отметились хавбек хозяев Якуб Каминьский и нападающий гостей Мемфис Депай.

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды расположились на первой строчке, имея в своём активе 17 очков.

