Ничья Нидерландов и Польши — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Польша и Нидерланды. Команды играли на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Забитыми мячами отметились хавбек хозяев Якуб Каминьский и нападающий гостей Мемфис Депай.

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 14 очков за семь матчей. Нидерланды расположились на первой строчке, имея в своём активе 17 очков.