Волевая победа Хорватии — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Хорватии и Фарерских островов. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.
ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
0:1 Тури – 16' 1:1 Гвардиол – 23' 2:1 Муса – 57' 3:1 Влашич – 70'
Голами у победителей отметились Йошко Гвардиол, Петар Муса и Никола Влашич.
У гостей единственный мяч забил Геза Давид Тури.
В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Сборная Хорватии находится на первой строчке, набрав 19 очков в семи встречах. Сборная Фарерских островов занимает третье место в турнирной таблице группы L, имея в активе 12 очков за восемь матчей.
