Волевая победа Хорватии — в видеообзоре матча отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Хорватии и Фарерских островов. Команды играли на стадионе «Риека» в одноимённом городе в Хорватии. Победу в матче со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Голами у победителей отметились Йошко Гвардиол, Петар Муса и Никола Влашич.

У гостей единственный мяч забил Геза Давид Тури.

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Сборная Хорватии находится на первой строчке, набрав 19 очков в семи встречах. Сборная Фарерских островов занимает третье место в турнирной таблице группы L, имея в активе 12 очков за восемь матчей.