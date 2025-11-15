Левандовски и Кристенсен могут перейти из «Барселоны» в «Фенербахче» — источник

Турецкое издание Haberler сообщает, что «Фенербахче» проявляет интерес сразу к двум футболистам «Барселоны» — защитнику Андреасу Кристенсену и форварду Роберту Левандовскому. По информации источника, Кристенсен уже выразил готовность сменить клуб.

Кроме того, представители стамбульской команды вступили в контакт с агентами Левандовского. Отмечается, что польский нападающий не исключает для себя разных вариантов продолжения карьеры, хотя ранее появлялись сведения о его желании остаться в каталонском клубе.

Контракты Левандовского и Кристенсена действительны до июня 2026 года. В текущем сезоне он забил 7 мячей в 12 матчах за «Барселону».

