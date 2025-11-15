Забарный – худший игрок старта сборной Украины в матче с Францией по оценкам двух порталов

Сборная Украины потерпела крупное поражение в гостевом матче отбора на ЧМ-2026, уступив Франции со счётом 0:4. Два мяча в составе хозяев забил Килиан Мбаппе, ещё по голу добавили Майкл Олисе и Уго Экитике.

По данным WhoScored, худшей оценкой среди украинцев, вышедших в старте, отметился защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный — 5.2. Портал Sofascore также поставил ему минимальный балл — 5.7.

Лучшим игроком украинской команды стал Роман Яремчук — 7.0 на WhoScored и 7.2 на Sofascore.

Абсолютным же лидером матча признан французский вингер Майкл Олисе, который получил 9.7 и 10 соответственно. Он также отметился забитым мячом.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»