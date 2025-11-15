Расклад сборной Украины для выхода в плей-офф отбора на ЧМ перед последним туром

После поражения от Франции (0:4) и победы Исландии над Азербайджаном (2:0) сборная Украины опустилась на третью позицию в группе D.

Французы с 13 очками уже обеспечили себе выход на ЧМ-2026. На втором месте идёт Исландия, набравшая 7 баллов. Украина имеет столько же очков, но уступает сопернику по разнице мячей. У Азербайджана — один набранный балл.

В такой ситуации Украине необходимо обязательно побеждать Исландию в заключительном туре, чтобы пробиться в плей-офф отбора. Встреча начнётся 16 ноября в 20:00 мск. В случае ничейного результата команда останется в группе на третьем месте, так как уступает Исландии по разницы забитых и пропущенных голов — 13-9 у Исландии против 8-11 у Украины.

