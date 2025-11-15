Скидки
Казахстан — Бельгия. Прямая трансляция
17:00 Мск
Расклад сборной Украины для выхода в плей-офф отбора на ЧМ перед последним туром

Расклад сборной Украины для выхода в плей-офф отбора на ЧМ перед последним туром
Комментарии

После поражения от Франции (0:4) и победы Исландии над Азербайджаном (2:0) сборная Украины опустилась на третью позицию в группе D.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 0
Украина
1:0 Мбаппе – 55'     2:0 Олисе – 76'     3:0 Мбаппе – 83'     4:0 Экитике – 88'    

Французы с 13 очками уже обеспечили себе выход на ЧМ-2026. На втором месте идёт Исландия, набравшая 7 баллов. Украина имеет столько же очков, но уступает сопернику по разнице мячей. У Азербайджана — один набранный балл.

В такой ситуации Украине необходимо обязательно побеждать Исландию в заключительном туре, чтобы пробиться в плей-офф отбора. Встреча начнётся 16 ноября в 20:00 мск. В случае ничейного результата команда останется в группе на третьем месте, так как уступает Исландии по разницы забитых и пропущенных голов — 13-9 у Исландии против 8-11 у Украины.

